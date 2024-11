Postecoglou: “Ingaggiare un altro portiere al posto di Vicario? No, Fraser è pronto a giocare”

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha commentato l’infortunio di Vicario, che aveva giocato un’ora nella vittoria per 4-0 contro il Manchester City nonostante una caviglia fratturata. L’allenatore ha poi escluso categoricamente l’ipotesi di ingaggiare un nuovo portiere, sottolineando la fiducia nella rosa attuale e nel ruolo di Fraser come portiere di riserva.

“No, non accadrà. Per questo abbiamo una rosa completa di giocatori. Non credo che ingaggiare un portiere svincolato in questo momento possa essere utile. Se non avevamo inserito Fraser nella lista per la competizione europea, sarebbe stata una decisione radicale”.

Ha poi aggiunto: “Se avessimo solo due portieri e non potevamo giocare in Europa, allora ci penseresti, ma a meno che non succeda qualcosa di imprevisto, abbiamo quattro portieri. Il giovane Luca (Gunter, ndr), che purtroppo è stato sfortunato e non è ancora pronto, ma Fraser lo conosco da molto tempo ed è una persona con un carattere molto forte all’interno del gruppo, sempre pronto a giocare. Brandon (Austin, ndr) sta migliorando costantemente (Whiteman, ndr) è con noi da un po’ e, per qualsiasi necessità, la loro capacità di allenarsi e contribuire è più che sufficiente”.

Foto: Instagram tottenham