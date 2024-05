Postecoglou: “ In Svezia non hanno il VAR? Andrò ad allenare lì”

La Svezia ha rifiutato l’utilizzo del VAR, diventando così il primo Paese a respingere l’introduzione del VAR dopo l’opposizione della maggior parte dei club d’élite. Su questo tema si è espresso anche Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, intervenuto oggi in conferenza stampa: “In Svezia non hanno il VAR? Andrò ad allenare lì“.

Poi si è soffermato anche su un episodio nel match con l’Arsenal riguardante Ben White e Guglielmo Vicario: “Penso che ci sia una carica. Io sto lottando per fare chiarezza su casi come questi: anche ieri sera ho visto la Champions ed è stato fischiato un fallo simile per un intervento sul portiere”.

