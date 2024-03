Possanzini: “Quella del Mantova è la panchina più bella del mondo. Perché dovrei andare via? Ho dato la mia parola”

Il Mantova sta scrivendo un piccolo pezzo di storia. Il club, la scorsa stagione, quasi di questi tempi, retrocedeva in Serie D. Dopo il ripescaggio e la riammissione in Lega Pro, è partito un progetto vincente che vede i virgiliani vicini alla Serie B.

Una cavalcata straordinaria che ha tra i protagonisti il tecnico, Davide Possanzini.

L’ex attaccante ha giurato amore al club, nonostante sirene che già lo vogliono su panchine importanti della B: “Ho dato la mia parola a chi ha creduto in me e Mantova per me è la panchina più bella del mondo. Stiamo cercando di dare voce a una società e a una città che negli ultimi anni l’aveva persa: parlano di noi, tutti ci invidiano. La società mi sostiene in ogni momento, ho un gruppo di giocatori forti, perché dovrei andare via? E poi se tutto questo dovesse portarci là dove speriamo…” le sue parole a La Gazzetta di Mantova.

