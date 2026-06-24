Possanzini: “Felice di iniziare questa esperienza in una realtà solida, strutturata e organizzata”

24/06/2026 | 16:54:57

Davide Possanzini è il nuovo allenatore FC Südtirol. Le sue parole al sito del club di Bolzano: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura all’FC Südtirol, una realtà estremamente solida, strutturata e organizzata. Ho accolto questa importante opportunità con grande entusiasmo e con forte motivazione. Ringrazio la società, il direttore sportivo Matteo Lovisa e il direttore tecnico Hannes Fink per la fiducia e per la chiarezza con cui mi hanno illustrato il progetto fin dai primi contatti. Non vedo l’ora di iniziare con il lavoro sul campo, con l’auspicio di poter regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Davide Possanzini e al suo staff tecnico, augurando a tutti un percorso ricco di soddisfazioni professionali e personali”.

Foto: X Sudtirol