Ufficiale: Davide Possanzini nuovo allenatore del Sudtirol

24/06/2026 | 16:52:22

Davide Possanzini è il nuovo tecnico del SudTirol. Di seguito la nota del club di Bolzano: “L’FC Südtirol è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Possanzini. Il tecnico cinquantenne ha sottoscritto con il club biancorosso un contratto biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2028. All’FC Südtirol Davide Possanzini sarà affiancato da uno staff tecnico composto dal viceallenatore Andrea Massolini, dal collaboratore tecnico Emanuele Suagher, dai preparatori atletici Nicola Pasin e Danilo Chiodi, dal preparatore dei portieri Michele Arcari e dal match analyst Nicolò Brenna.

Matteo Lovisa, direttore sportivo FC Südtirol: “Siamo molto felici che Davide Possanzini abbia scelto di sposare il progetto dell’FC Südtirol. L’accordo pluriennale sottoscritto conferma la grande fiducia riposta nella guida tecnica e nel percorso che intendiamo intraprendere insieme. Ci attende un cammino impegnativo, che vogliamo affrontare con il massimo entusiasmo. Lavoreremo ogni giorno con l’obiettivo di regalare soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi”.

| Davide Possanzini è il nuovo allenatore dell’FC Südtirol.

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Foto: X Sudtirol