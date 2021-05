Positivi River, il presidente D’Onofrio: “Sono scioccato. Il club non ha chiesto la sospensione della partita”

Sulla situazione dei positivi al Covid del River Plate ha preso parola il presidente dei Millionarios, Rodolfo D’Onofrio a TN, un telegiornale argentino: “Non abbiamo notizie che la partita sia sospesa. Il River non ha presentato alcuna richiesta di sospensione. È una questione che la Lega e l’AFA devono affrontare. È successo a Banfield e in altri club e hanno dovuto giocare. Siamo davvero scioccati da quello che è successo. I giocatori del River vengono testati ogni 48 ore per la Copa Libertadores o il campionato. A volte questo accade. I giocatori si sono presi cura di se stessi. Nonostante il fatto che Conmebol esegua un test PCR con 48 ore di anticipo, quello che è successo è successo. È una questione davvero critica. È un argomento che non deve essere passato alla leggera. La cosa più importante è la salute dei giocatori. L’altro giorno eravamo anche in Colombia in una complicata situazione di sicurezza”.

Foto: Marca