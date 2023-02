Posch: “Continuando così possiamo puntare all’Europa”

Il difensore del Bologna, l’austriaco Stefan Posch, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il venticinquenne è una delle rivelazioni dell’attuale campionato di Serie A, una sorpresa positiva per i tifosi rossoblù: quattro reti e un assist in quattordici presenze per il terzino destro. I felsinei se lo sono assicurati durante la scorsa sessione estiva di calciomercato dall’Hoffenheim con la formula del prestito con obbligo di riscatto (fissato a 5 milioni di euro) legato a determinate condizioni. Alcune parole del classe ’97 rilasciate alla rosea: “Ruolo? Fare il terzino mi piace perché posso attaccare, ho più possibilità di arrivare in zona-gol e posso fare assist. Da centrale mi piace dover restare ancor più concentrato e la battaglia quando c’è il corpo-a-corpo con il tuo avversario. Il modello? Sergio Ramos”.

Obiettivo del Bologna: “Se, e solo se, continueremo a giocare in questo modo, insieme e aiutandoci così, beh, allora potremmo pensare di arrivare a giocare in campo internazionale. Il mio sogno? Rigiocare la Champions, sarebbe fantastico”.

Foto: Instagram ufficiale Posch