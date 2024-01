Posch: “Bologna è davvero speciale. L’atmosfera è importante, la gente ama il calcio ed è amichevole”

Stefan Posch, difensore del Bologna, ha rilasciato un’intervista al canale della Lega Serie A, nel quale ha parlato di se stesso: “Quello che apprezzo davvero qui a Bologna è che quando sono arrivato, i tifosi mi hanno accolto molto calorosamente. Fin dall’inizio è stato molto bello per me. Il calcio è la mia vita. Sono un ragazzo giovane, giovane che ha iniziato a giocare a calcio. Se mi chiedi cos’è per me il calcio io rispondo che è la mia vita”.

Poi ha proseguito parlando del suo passato: “Da bambino non pensavo di diventare un calciatore professionista, ho giocato solo per divertimento, ho fatto molta strada, è stata molto dura. Lasciai casa quando avevo 14 anni per andare a Vienna in un collegio e quando ne avevo 18 andai in Germania. Ero molto giovane, lontano da casa e sì, è stato un periodo difficile per me, ma mi è piaciuto molto il viaggio e amo davvero essere un calciatore professionista”.

Infine sui tifosi: “L’atmosfera è davvero importante. Penso che per ogni giocatore sia importante sentirsi a proprio agio, avere amici, una buona squadra dove ci si diverte e io ho buoni amici in squadra. Usciamo spesso con la squadra per prendere un caffè. Sono in una città non troppo grande, ma familiare come lo è il club. La gente ama il calcio ed è molto amichevole. Non avrei mai pensato di finire in Italia, molti austriaci vanno in Germania per giocare in Bundesliga perché è molto più facile con la lingua. Qui non conosco il dialetto, già l’italiano è abbastanza difficile. Non sapevo molto della città, ma ora mi piace molto, è davvero speciale”.

foto: Twitter Bologna