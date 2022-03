Le ultimissime sulle probabili formazioni di Portogallo-Turchia

Nella serata di domani l’Italia avrà un occhio su Palermo, dove la Nazionale scenderà in campo contro la Macedonia del Nord, e un altro sulla sfida fra Portogallo e Turchia, la cui vincente affronterà la formazione di Roberto Mancini in finale nel caso in cui gli azzurri dovessero ottenere un successo nella gara del Barbera.

Alla partita fra Portogallo e Turchia l’allenatore dei lusitani Fernando Santos arriva dovendo fare i conti con numerose assenze: in difesa mancheranno elementi importanti come Ruben Dias, Pepe e Joao Cancelo, con il commissario tecnico che rinuncerà anche a Ruben Neves, Anthony Lopes e Renato Sanches. Nessun problema invece per Stefan Kuntz, che dovrebbe avere tutti i titolari a disposizione.

Di seguito le probabili formazioni:

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cedric Soares, Jose Fonte, Inacio, Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin; Under, Calhanoglu, Antalyali, Akturoglu; Burak Yilmaz, Yazici.

Foto: Twitter Portogallo