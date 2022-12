Portogallo, svanisce il sogno Mondiale: Cristiano Ronaldo in lacrime dopo l’eliminazione

Termina 1-0 l’ultimo quarto di finale tra Marocco e Portogallo: decisivo il gol di En-Nesyri nel primo tempo (complice l’uscita sbagliata di Diogo Costa). Dopo la partita contro la Svizzera, Ronaldo è nuovamente partito in panchina, subentrando solo al 50′ quando il ct Santos ha provato a dare la scossa per riacciuffare la partita. Compito non riuscito poi alla Nazionale portoghese. Al termine della partita, Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo in lacrime. Festeggia, invece, il Marocco, che diventa la prima squadra africana a qualificarsi alle semifinali di un Mondiale.

Foto: Twitter FIFA World Cup