Portogallo sfortunato: 23 tiri contro il Belgio senza segnare

La partita persa dal Portogallo contro il Belgio e che gli è costata l’eliminazione da Euro 2020 è stata sfortunata. Sì, perché CR7 e compagni hanno torato verso la porta ben 23 volte, ma senza trovare la via del gol. Così la sconfitta per 1-0 e Portogallo a casa.

23 – Portugal recorded 23 shots against Belgium, the highest tally for a team in a game in #EURO2020 without scoring. Denied. #POR #BELPOR #EURO2020 pic.twitter.com/cz8101ewO5

— OptaJohan (@OptaJohan) June 27, 2021