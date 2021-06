Portogallo, Santos: “Ho visto giocatori piangere negli spogliatoi. Eravamo convinti di andare in finale”

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Belgio costata l’eliminazione alla sua nazionale: “Siamo delusi e tristi, ho visto i giocatori piangere negli spogliatoi. Hanno dato tutto. Il Belgio ha fatto 6 tiri e segnato un gol, noi 29 con due pali colpiti. Non ho molto altro da dire adesso… Ci abbiamo creduto e provato con tutti noi stessi. Avevamo fiducia, eravamo convinti di poter arrivare in finale e vincere”.

Foto: Twitter Euro 2020