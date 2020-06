Portogallo, ripresa amara per il Benfica: solo 0-0 con il Tondela e nessun sorpasso sul Porto

Ieri sera è ripartito anche il campionato portoghese: dopo la clamorosa sconfitta del Porto di ieri sera contro il Famalicao e la vittoria del Portimonense sul Gil Vicente, questa sera sono andate in scena altre due gare. Nello scontro delle 19.00 Maritimo e Setubal hanno pareggiato 1-1, mentre, alle 20.15, il Benfica ha ospitato il Tondela al Da Luz di Lisbona. Le Aguias non sono riuscite ad approfittare della caduta dei Dragoes, non andando oltre lo 0-0 e rimanendo, quindi, agganciati alla squadra di Sergio Conceiçao a quota 60 punti. Ora, in campo lo Sporting Lisbona in casa del Vitoria Guimaraes.

Foto: profilo Twitter ufficiale SL Benfica