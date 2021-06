Portogallo, il ct Santos: “Difficile ripetersi, ma da campioni uscenti noi ci siamo”

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato dei prossimi Europei nel corso di in un’intervista all’agenzia Lusa: “Di Europeo e Mondiale ne vinci solo uno, è complicatissimo ripetersi, tant’è che è capitato pochissime volte. Io credo che il campionato continentale sia più complicato di quello mondiale in quanto la FIFA tende a lasciare fuori alcune nazionali europee forti in favore di altri continenti il cui livello è più basso. Da campioni uscenti noi ci siamo, insieme a Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Italia e Belgio. E poi occhio alla Croazia, finalista all’ultimo Mondiale, non si sa mai. Inoltre in ogni Europeo o Mondiale ci sono sempre delle sorprese, pensate al Galles del 2016. Quindi a queste squadre ne vanno aggiunte almeno un altro paio”.