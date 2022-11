Portogallo, i convocati per il Mondiale: ci sono Rui Patricio e Leao. Out Renato Sanches

Il commissario tecnico Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. Ci sono gli “italiani” Rui Patricio e Rafael Leao, mentre non compaiono Beto e Mario Rui, che figuravano tra i 55 pre-convocati. Esclusione eccellente a centrocampo: non ci sarà Renato Sanches. Di seguito la lista completa.

Portieri : Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), José Sa (Wolverhampton).

Difensori : Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Centrocampisti : William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), João Palhinha (Fulham), João Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio (Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti : Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), André Silva (Lipsia), Gonçalo Ramos (Benfica), Ricardo Horta (Braga).

Foto: Instagram Portogallo