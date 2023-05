Portogallo, i convocati del ct Martinez: c’è Cristiano Ronaldo

Il Portogallo si appresta ad affrontare, il 17 ed il 20 di giugno, la Bosnia-Erzegovina, in casa, e l’Islanda, in trasferta. Due gare valide per qualificazioni al prossimo Europeo, in programma l’anno prossimo in Germania. Di seguito la lista dei giocatori convocati dal ct della nazionale lusitana Roberto Martinez per questo doppio impegno:

PORTIERI: Diogo Costa, José Sà, Rui Patricio.

DIFENSORI: Antonio Silva, Danilo, Dalot, Inacio, Cancelo, Semedo, Pepe, Guerreiro, Dias, Gomes.

CENTROCAMPISTI: B. Silva, Fernandes, Palhinha, Otavio, Sanches, Horta, Neves, Vitinha.

ATTACCANTI: Ronaldo, Jota, Ramos, Felix, Leao.

