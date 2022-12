Portogallo, finito il Mondiale di Nuno Mendes: c’è lesione. Il comunicato

Brutte notizie per il Portogallo: è finito il Mondiale di Nuno Mendes. Come riportato tramite un comunicato della Federazione portoghese, il terzino sinistro ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia sinistra durante l’ultima sfida contro l’Uruguay e non sarà disponibile per le prossime partite della Coppa del Mondo. Tuttavia il giocatore resterà in Qatar dove inizierà la riabilitazione. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della FPF: “Nuno Mendes, dopo aver sostenuto gli esami, è stato dichiarato indisponibile per dallo staff medico della FPF. Il giocatore ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra durante la partita tra Portogallo e Uruguay. Nuno Mendes rimarrà integrato nell’entourage nazionale in Qatar, dove inizierà la fase di recupero”.

Foto: Instagram Nuno Mendes