Portogallo, Cristiano Ronaldo non si allena con le riserve

Continua a tenere banco la questione di Cristiano Ronaldo. Le polemiche intorno all’attaccante portoghese non sembrano placarsi nemmeno dopo il successo del Portogallo per 6-1 contro la Svizzera. Ieri il portoghese ex United è partito dalla panchina, e’ entrato al 74′ quando la sua nazionale gia’ conduceva 5-1 sulla Svizzera nell’ottavo di finale, non ha segnato. Così il ct Fernando Santos ha programmato una seduta di lavoro per un gruppo di 12 giocatori, compreso Leao che e’ subentrato allo stesso minuto di CR7 e ha segnato il gol del definitivo 6-1. Ma Cristiano Ronaldo – stando quanto riportato dall’ANSA- non si e’ unito al gruppo delle riserve, e ha preferito lavorare in palestra con i titolari. Nessuna spiegazione ufficiale.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo