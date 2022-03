Portogallo, buone notizie verso la Macedonia del Nord: Pepe torna negativo

Il Portogallo inizia a recuperare alcuni tasselli della rosa in vista della partita contro la Macedonia del Nord, in cui la Nazionale lusitana si giocherà l’accesso al prossimo Mondiale in Qatar. Il commissario tecnico Fernando Santos ritrova infatti il difensore centrale Pepe, guarito dal Covid-19 e tornato in gruppo dopo i giorni vissuti in isolamento.

Una buona notizia dal momento che soprattutto in difesa il Portogallo era in piena emergenza, con l’assenza di diversi calciatori importanti.

Foto: Twitter Porto