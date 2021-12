Porto, un positivo al Covid nel gruppo squadra: è il 24enne Pepe

Problemi in vista per Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, decisiva per il passaggio del turno in Champions League nel girone in cui c’è anche il Milan. L’esterno brasiliano Pepê (Eduardo Gabriel Aquino Cossa) è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone di ieri. Il 24enne non si è allenato con il gruppo stamattina, out anche Grujic, ma per un problema fisico. A riportare la notizia sono i colleghi portoghesi di Record. Foto: Logo Porto