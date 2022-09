Porto, tifosi contro Conceicao dopo la debacle con il Brugge. Sassaiola contro l’auto del tecnico, ferito un figlio

Ore difficili per Sergio Conceicao, allenatore del Porto. Il tecnico, è finito nel mirino dei tifosi dopo la clamorosa debacle interna in Champions League, contro il Club Brugge, uno 0-4 storico.

L’allenatore, stamane, prima di recarsi alla seduta di allenamento, è stato vittima di un agguato di tifosi del Porto, che hanno iniziato una sassaiola contro l’auto del mister. Una pietra ha colpito un vetro, frantumandolo. Come riporta Report, leggermente ferito uno dei figli del tecnico, ma nulla di grave per fortuna.

Conceicao, dopo un colloquio telefonico con la dirigenza, scrive sempre Report, si è diretto al centro sportivo e sta dirigendo regolarmente l’allenamento odierno.

Foto: twitter Porto