Porto, si punta Vitor Roque del Barcellona

Come riportato dal quotidiano A Bola, il Porto sarebbe pronto a aprire una strada per Vitor Roque del Barcellona. L’attaccante brasiliano, 19 anni a febbraio, è arrivato a inizio anno in Catalogna dall’Atletico Paranaense e non si è adattato come ci si aspettava. Deco, direttore sportivo del Barca, vorrebbe facilitare il prestito di Vítor Roque al Porto, compresa un’opzione di acquisto. È un giocatore intenso, che gioca preferibilmente in posizione 9, ma può giocare su entrambe le fasce. La cessione del 2005, potrebbe aprire al Barcellona la strada per Zubizarreta.

Foto: Instagram Barcellona