Porto, rottura del legamento crociato per Ivan Marcano

Brutta tegola per il Porto di Sergio Conceicao. Il difensore ex Roma Ivan Marcano ha riportato la rottura del legamento crociato. Il calciatore spagnolo era uscito dopo appena otto minuti dalla partita contro l’Estrela Amadora dopo un brutto movimento del ginocchio. Nelle ore successive alla partita sono stati svolti gli esami che hanno evidenziato e confermato le brutte sensazioni che aleggiavano in casa Porto. Adesso la squadra portoghese dovrà trovare una soluzione per rimpiazzare uno dei leader che, tra l’altro, era stato nominato miglior difensore della scorsa Liga Portugal.

Foto: Facebook Porto