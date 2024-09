Porto, lanciato il portale della trasparenza: accesso libero ai dettagli economici delle operazioni di mercato

Il Porto lancia un nuovo approccio al calciomercato. Il club portoghese ha deciso di pubblicare a ogni sessione di mercato un report dettagliato con tutte le informazioni necessarie sulle operazioni in entrata e in uscita. Durata del contratto, costi fissi e bonus, ma anche le commissioni agli agenti e i dettagli sulle percentuali. Tutto sarà disponibile sul sito dei Dragōes insieme a tante altre informazioni che riguardano la situazione finanziaria ed economica del club in ogni campo.

Foto: Logo Porto