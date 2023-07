Le pretendenti per Otavio vedono sfumare la possibilità di ingaggiare il calciatore del Porto, a meno di un investimento molto oneroso. Come spiega Record, fino a ieri la clausola del calciatore era stata abbassato a 40 milioni di euro, mentre da oggi il prezzo è tornato a una cifra intorno ai 60 milioni. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025.

Foto: Otavio Twitter Porto