Porto-Inter senza gol all’intervallo. Triplo Haaland e 3-0 Manchester City

Termina in parità per 0-0 il primo tempo tra Porto e Inter. Un primo tempo sicuramente poco spettacolare, ritmi blandi, con il Porto che prova a fare la gara e l’Inter cerca di ripartire, ma poche le occasioni da una parte e dall’altra. Uno 0-0 giusto, Inter che non ha rischiato quasi nulla, anzi con un tiro di Dzeko da fuori è stata la più pericolosa. Il Porto nonostante il gran possesso palla non è stato in grado di creare grandi pericoli, da segnalare solo un salvataggio importante di Di Marco verso la fine del tempo. Uno 0-0 che comunque al momento sta bene all’Inter dopo la vittoria per 1-0 dell’andata.

Nell’altra gara, è 3-0 per il Manchester City sul Lipsia. Una tripletta di Haaland decide per ora la gara, dopo l’1-1 dell’andata in terra tedesca il City vede i quarti di finale.

Foto: sito Inter