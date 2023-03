Porto-Inter, i tifosi nerazzurri fuori dal settore ospiti potranno entrare al do Dragao. Ma senza sciarpe e maglie del club

Il caso è stato risolto: i tifosi nerazzurri, fuori dal settore ospiti, potranno entrare al do Dragão per assistere a Porto–Inter. L’apertura vale per tutti i settori escluso, però, la curva locale, la parte più calda del tifo di casa. Nel dettaglio sono circa un migliaio i sostenitori nerazzurri che avevano acquistato i tagliandi in proprio, fuori dal circuito del club interista, e quindi fuori dal settore ospiti. Gli interisti – si legge su Gazzetta.it – sparsi tra i tifosi di casa dovranno entrare privi di sciarpe o altri indumenti che richiamino al club di Milano. L’ok vale per tutti i settori dello stadio, escluso uno: niente da fare per quei circa 150 italiani che sui canali del Porto avevano comprato tagliandi dentro alla curva portoghese. Troppo alto per loro il rischio in una partita già considerata pericolosa di suo.

Foto: Instagram Inter