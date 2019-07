Porto, in arrivo il nazionale colombiano Luis Diaz

Il nazionale colombiano Luis Díaz, dopo la Coppa America disputata con la maglia del suo paese, è pronto al grande salto in Europa. Sulle sue tracce il Porto, città in cui è già atterrato il ragazzo per sostenere le visite mediche di rito prima della firma da apporre sul contratto. Ala sinistra di 22 anni, Diaz costerà al Porto 8,5 milioni di euro, che la società verserà nelle casse dell’Atletico Junior.