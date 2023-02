Porto, i convocati di Conceição per l’Inter

Sergio Conceição ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati per Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League in programma domani sera a San Siro. Out Evanilson, Fernando Andrade, João Marcelo e Manafá. Ecco l’elenco completo: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal; Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Iván Marcano, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Pepê, Zaidu, Galeno, Marko Grujic, Rodrigo Conceição, Danny Namaso, André Franco, Wendell, João Mário, Otávio, Toni Martínez, Evanilson, Eustaquio, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.

Foto: Twitter Porto