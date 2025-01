Porto, esonerato Vitor Bruno: il comunicato del club

Non di certo il momento migliore della stagione per il Porto. La compagine portoghese infatti, dopo la sconfitta contro il Gil Vicente per 3-1, ha incassato la terza disfatta consecutiva. Una gara confusionaria che è terminata con la doppia espulsione prima di Nicolas Gonzalez e poi di Samuel Omorodion. A mettere la ciliegina sulla torta, in senso negativo, è stato il VAR che ha annullato il 2-2 di Borges, seguito dal rigore trasformato da Felix Correia che ha chiuso il match. Un 2025 da incubo che ha visto il bomber spagnolo e compagni scendere lentamente verso il 3° posto in classifica. Nulla di irrecuperabile, questo è chiaro, visto e considerato che le partite rimanenti sono ancora molte e che il gap con il primo classificato, ovvero lo Sporting Lisbona, è di soli 4 punti. Nonostante ciò, la società ha voluto prendere una decisione drastica, esonerando così Vitor Bruno. Una mossa fatta per scuotere l’ambiente, tornare a vincere fin da subito ed evitare di perdere ulteriori posizioni di classifica. A comunicare ciò è stato il club tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Il FC Porto-Futebol, SAD comunica di aver avviato le trattative con l’allenatore Vitor Bruno per la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di lavoro sportivo in vigore dall’inizio della stagione in corso”.

FOTO: Instagram Vitor Bruno