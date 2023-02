Porto, duro attacco del presidente: “Campionato falsato. Il VAR usato a piacimento”

Durissimo attacco del presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, che in una intervista ai canali ufficiali del club, ha tuonato contro gli arbitri e il VAR.

Queste le sue parole: “Viste le prestazioni del Var di oggi e del Var nella partita di Vizela, faccio una richiesta: basta con il Var perché averlo per alcuni e non per altri significa il contrario. Se il Var funziona per alcuni e non funziona per altri, allora basta Var perché è solo spendere soldi e distorcere la verità del campionato. Il pubblico ha capito che i giocatori hanno fatto del loro meglio, 9 contro 11 era una missione quasi impossibile. Oggi hanno perso perché dovevano perdere e non voglio aggiungere altro. Spero che il Consiglio Arbitrale mediti bene su quanto accaduto. Forse dovremo dedicarci di più alle competizioni estere, ma cercheremo giorno per giorno di conquistare le vittorie. E’ un dato di fatto che il giorno prima ci siano stati due non interventi dell’arbitro video che hanno avuto un impatto diretto su un risultato positivo per il Benfica. Così, la classifica del campionato è falsata”.

“A lição deste jornada é: acabe-se com o VAR” pic.twitter.com/Cx9DaLW2GN — FC Porto (@FCPorto) February 26, 2023

Foto: logo Porto