Porto, Conçeiçao: “Siamo abituati a queste situazioni. Lotteremo per la qualificazione”

Il Porto non può più sbagliare, poiché anche solo un pareggio potrebbe seriamente compromettere il prosieguo del cammino in Champions League. La squadra portoghese è infatti ultima nel suo girone e domani sera, davanti ai propri tifosi, deve solamente vincere. Ne è consapevole il tecnico del club, Sergio Conçeiçao, che nella consueta conferenza stampa ha affermato quanto segue: “Al Porto affrontiamo finali ogni giorno. Ogni sessione di allenamento è una sfida. Dobbiamo vincere, siamo abituati a questo tipo di situazioni. È buono avere finali ogni tre giorni. Spero che sia una bella partita e che possiamo vincere, sarebbe importante. Lotteremo per la qualificazione, questo è sicuro”.

Foto: twitter Porto