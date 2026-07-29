Portiere Juve, fari sempre accesi su Suzuki. E resiste Vicario

29/07/2026 | 23:59:35

La Juventus ha quasi chiuso un doppio colpo per l’attacco (Kolo Muani in arrivo e Alajbegovic in definizione) ma non sta certo trascurando il capitolo portiere. Ci sono stati altri contatti con il Parma per Zion Suzuki, nome anticipato da Gianluigi Longari diverse settimane fa. La Juve lo apprezza molto e il giapponese andrebbe di corsa a Torino bianconera pur essendoci stati altri sondaggi (PSG e club inglesi). Per Suzuki diventa importante avere visibilità che la Juve gli darebbe. In parallelo i bianconeri non perdono di vista Vicario (il Tottenham ha aperto al prestito con diritto di riscatto) in modo da avere un’altra soluzione pronta se non dovesse andare in porto l’affare Suzuki.

Foto: sito Parma