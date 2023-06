Portiere Inter Miami dubita dell’arrivo di Messi: “Non siamo pronti”

L’esperto portiere olandese, Nick Marsman, estremo difensore dell’Inter Miami, si è espresso molto dubbioso sull’arrivo di Messi alla sua squadra. Nonostante l’indicazione del Barcellona, per cui il fantasista argentino ha rifiutato di tornare in Catalogna per andare a giocare negli States, Marsman non ritiene che l’accordo sia sia possibile. Ha rilasciato una dichiarazione a ESPN sulla questione:

“Personalmente penso che questo club non sia pronto per l’arrivo di Messi. Abbiamo uno stadio temporaneo, le persone possono solo camminare in campo, non ci sono cancelli. Partiamo anche dallo stadio senza sicurezza. Penso che non siano pronti. Ma spero che venga”.

Fonte Pagina Facebook Inter Miami FC