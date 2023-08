Buone notizie per la Reggiana e per Manolo Portanova: la Procura Federale aveva chiesto il suo deferimento a seguito della condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo ma, ieri, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, quindi il calciatore potrà essere regolarmente tesserato e scendere in campo in gare ufficiali.

Foto: Instagram Portanova