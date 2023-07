Portaluppi su Suarez: “Resterà con noi almeno fino a dicembre”

Renato Portaluppi, allenatore del Santos, ha detto in maniera chiara e tonda che Luis Suarez rimarrà in Brasile e, di conseguenza, non si riunirà con Messi e con Busquets. Queste le parole dell’allenatore della squadra brasiliana: “Non ci sarà nessun accordo. Luis resterà con noi almeno fino a dicembre. La telenovela è finita”. Il contratto dell’ex Barcellona scadrà il 31 dicembre del prossimo anno.

Foto: Instagram Luis Suarez