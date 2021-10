Pordenone, Tedino si presenta: “E’ come se non fossi mai andato via. Voglio riportare entusiasmo”

Bruno Tedino è stato presentato nuovamente sulla panchina del Pordenone. Il tecnico ha sostituito Massimo Rastelli, esonerato dopo il ko con la Ternana.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Mi sembra di non essere mai andato via e mi piacerebbe portare questo mio entusiasmo in campo. I tifosi vogliono che la squadra dia tutto, il nostro atteggiamento dovrà trascinare i tifosi. La nostra tifoseria è fatta di gente sana, ci aspetta e ci seguirà. Non bisogna avere alibi, io per primo. La gente sa che lavoriamo per mantenere questo tipo di spettacolo. Gli attaccanti mi piacciono tutti, Tsadjout, Sylla e Butic. Devono credere di più nelle loro possibilità. Tutto passa attraverso un tipo di lavoro. Arma ha fatto 20 gol, sbagliando 4 calci di rigore, Strizzolo lavorava forte”.

Foto: Sito Pordenone