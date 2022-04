Pordenone in C, Lovisa: “Colpa mia, scelte tecniche sbagliate”

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha parlato in conferenza stampa a seguito dell’aritmetica retrocessione in C dei Ramarri: “Dovevamo partire a mille per fargli subito gol e invece siamo partiti molli, come al solito. Probabilmente siamo scarichi e non riusciamo più a trasmettere niente a questi ragazzi, però insomma, è un’esperienza che insegnerà molto e credo di sapere quali errori siano stati fatti e sono convinto che ci servirà in futuro.

L’errore l’ho fatto io e mi prendo le responsabilità. So cos’ho sbagliato: le scelte degli allenatori. Non si può arrivare agli scontri diretti senza idee e senza mordente. La squadra deve essere viva, così no, non fa parte del mio spirito e del mio dna“.

Foto: Twitter Pordenone