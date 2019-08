Pordenone, doppio colpo a centrocampo. E c’è Bombagi in uscita

Doppio colpo per il centrocampo del Pordenone. Non solo Pasa, sorpresa dei giorni scorsi, ma anche il ritorno di Zammarini. Quest’ultimo era davvero a un passo dal Vicenza, poi il ritorno a Pordenone (al Pisa andrà il portiere Perilli). Ora è in uscita Bombagi.

Foto: Sito Pordenone