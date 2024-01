Popovic, sempre e solo Milan: è arrivato per le firme

Il Milan aveva già sciolto le riserve per Matija Popovic, trequartista-offensivo classe 2006 che aveva chiuso a fine dicembre il suo rapporto contrattuale con il Partizan Belgrado. Come più volte anticipato, a partire dal 16 novembre, il Milan aveva fatto una scelta e non si è lasciato condizionare né dallo status di extracomunitario. E soprattutto non c’era stata alcuna proposta del Manchester City in grado di sorpassare il Milan. Non a caso Popovic è arrivato a Milano per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.

