Popovic-Milan: i matrimoni si fanno in due. Il retroscena sulla Juve

La telenovela Popovic sta vivendo momenti molto complicati. Dopo la decisione del Milan di occupare lo slot da extracomunitario e l’arrivo a Milano (ieri) del diciottenne esterno offensivo svincolato, non siamo arrivati agli accordi. E siamo in una fase molto difficile. C’era solo il Milan nella testa di Popovic, lo confermiamo, ma poi – al momento delle firme – i matrimoni si fanno in due. È in corso il solito balletto legato alle commissioni che ha messo la trattativa in una fase di totale stand-by. Il Milan aveva concordato un contratto fino al 30 giugno 2028, ma è evidente che serve (o serviva?) un’intesa complessiva. Nelle ultimissime ore Popovic è stato accostato anche alla Juventus, può anche darsi che sia stato proposto, ma non ci risulta un interesse concreto e per ora neanche una richiesta di informazione. Oltretutto per il momento la Juventus non intende occupare altri posti da extracomunitario per la prossima stagione, dopo aver prelevato – come anficipato – Adzic a partire da luglio.