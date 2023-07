PONTUS ALMQVIST, UNA SCOMMESSA TARGATA CORVINO

Pontus Almqvist, un nome che per molti potrebbe risultare sconosciuto ma che a Lecce stanno iniziando a scoprire, è lui l’ennesima scommessa targata Pantaleo Corvino. Lo svedese è pronto a giocarsi tutte le sue carte nel ritiro dei giallorossi per convincere Roberto D’Aversa, ma intanto scopriamo chi è.

Pontus Skule Erik Almqvist nasce il 10 luglio 1999 a Nykoping in una famiglia che respira calcio 24 ore al giorno (la sorella Tove gioca al Djugarden nella Serie A femminile svedese). La sua carriera inizia proprio nella squadra della città svedese, sognando di diventare come il suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Nel 2015 prova a trasferirsi in Inghilterra alla Nike Academy dove gioca un anno con discreto successo prima di ritornare alla base. Nel 2017 inizia il suo giro di prestiti, parte dal Sylvia poi Varberg e Norrby prima di ritornare al Sylvia sempre nella Serie B svedese, dove comunque mette nelle gambe minuti e partite, partendo quasi sempre da titolare e segnando anche una manciata di gol.

Per la stagione 2019/20, il Norrköping decide di tenerlo e l’attaccante rispetta le aspettative giocando il suo primo campionato in Serie A segnando 5 gol e fornendo 6 assist in 27 presenze. Stagione che lo fa notare a livello europeo e su di lui corre il Rostov (squadra russa) che soffia il giocatore e lo mette al centro del progetto disputando quasi 40 partite in un anno e mezzo. I russi nel 2022 lo girano all’Utrecht, parentesi sfortunata dove segna solo 9 presenze e poco altro mentre la stagione successiva va in Polonia al Pogon Stettino, prima di essere acquistato dal Lecce.

Ma come ci è arrivato al Lecce? Qui c’è lo zampino di Pantaleo Corvino che è rimasto stregato dal calciatore durante una partita di U21 tra Italia e Svezia dove l’attaccante siglò due reti in 21 minuti. Corvino insegue il calciatore da quasi due anni, tentando l’assalto decisivo questo inverno, ma il prestito in Polonia del calciatore rendeva impossibile la trattativa. Nessun ostacolo invece quest’estate, per il dirigente il colpo va velocemente a segno e Pontus è pronto a convincere D’Aversa di meritarsi questa chance.

A livello tecnico e tattico, lo svedese nasce ala ma diventa falso nove/punta col passare del tempo. Alto 183cm lo rende molto abile nel gioco aereo, anche la velocità è uno dei punti forti e spulciando qualche video sui social è facile trovare qualche coast to coast dei suoi che fanno ben sperare i tifosi salentini. Sarà un’altra vittoria targata Corvino? Solo il tempo e il calcio giocato potrà dircelo, ma intanto se il buongiorno si vede dal mattino…

