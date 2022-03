Pontedera, il CONI premia la società con la Stella d’Oro al Merito Sportivo

La società Pontedera ha ricevuto dal CONI la Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2020.

A comunicarlo, la società granata, che ha diramato la lettera ricevuta dal presidente del CONI stesso, Giovanni Malagò:

“Caro presidente, con grande felicità comunico che il CONI ha conferito alla Società Sportiva da lei presieduta la Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2020, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività.

L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società. ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del CONI per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano.

Le mie più vive congratulazioni per il meritato riconoscimento, con l’augurio che nel proseguo dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni”.

La consegna della Stella d’Oro al Merito Sportivo avverrà nel corso di una cerimonia predisposta dal comitato territoriale del CONI.

Foto: Logo Pontedera