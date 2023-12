Serie C, Vicenza tonfo a Trento: Diana barcolla. Vincono Pontedera e Triestina, parità tra Cesena e Torres

Sono appena terminate le sfide delle 14 di Serie C, in campo il girone A e B. Tonfo del Vicenza in casa del Trento: 4-1. E la posizione del tecnico Diana si complica sempre più. In caso di svolta, potrebbe essere promosso Luca Rigoni dalla primavera. Vittorie esterne per Triestina e Pontedera. Mentre si chiude in parità la sfida tra Cesena e Torres. Di seguito i risultati:

Girona A

Ore 14.00 Novara – Triestina 2-3

Ore 14.00 Trento – L.R Vicenza 4-1

Girone B

Ore 14.00 Cesena – Torres 1-1

Ore 14.00 Olbia – Pontedera 0-3

Foto: Logo Serie C