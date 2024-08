Pongracic: “Volevo rimanere in Italia. La Fiorentina è il giusto posto per me”

Al Viola Park si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Marin Pongracic, nuovo difensore della Fiorentina arrivato dal Lecce. Il neo acquisto ha raccontato le sue sensazioni alla chiamata dei viola: “Dopo la stagione a Lecce il mio obiettivo era rimanere in Italia. Si erano interessati prima in Francia ma quando ho saputo che a Firenze mi volevano concretamente, non ho avuto dubbi”. Sui suoi obiettivi: “Voglio dimostrare e dare il meglio, fare bene per le mie caratteristiche. Poi ci sono gli obiettivi di squadra, vogliamo giocare un grande calcio e vincere tutte le partite possibili. Voglio migliorare e giocare ad alto livello, la Fiorentina è il giusto posto. Il mio rapporto con il gol negli scorsi anni non è stato perfetto e non sono stato molto pericoloso. Però ci sono occasioni per avere una maggiore parte offensiva con il sistema che usiamo qui alla Fiorentina. Posso dare una mano, non so se segnando con i piedi come ieri… Tra dodici giorni c’è la Serie A ed è un altro livello. Magari un assist… Anche con quello sarei contento come segnando un gol”. Sulle richieste di Palladino: “Intanto è la prima volta che gioco a tre dietro. A Lecce eravamo quattro, con due difensori centrali. E poi sono qui da due settimane e mezzo: ancora non abbiamo parlato tantissimo di questo, c’è da vedere cosa si può migliorare nelle partite. Ma qualche differenza c’è, anche con la palla hai maggiore tranquillità. Ci sono delle idee nuove che non avevo incontrato nella mia carriera, ma sono flessibile. Non siamo contenti dei gol che abbiamo subito. Da difensore posso dire che non voglio mai prenderne e invece in quasi ogni partita ne abbiamo preso almeno uno. Il mister ci ha chiesto di creare una mentalità per vincere le partite, anche quando non sei al top ma magari sei davanti. E poi piccole cose, come le comunicazioni in difesa. A questo livello i dettagli contano e fanno la differenza”.

Foto: twitter fiorentina