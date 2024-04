Pongracic: “La gara di oggi è come una finale. Non dobbiamo avere paura”

Il difensore del Lecce Marin Pongracic, a pochi istanti dal calcio d’inizio della gara tra i salentini ed il Sassuolo ha rilasciato le seguenti parole, ai microfoni di Sky Sport:

“Oggi per noi è come una finale, abbiamo la possibilità di fare punti importanti, vogliamo ottenere un risultato prezioso. Non dobbiamo avere paura, abbiamo qualche punto in più, dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo capire la grande possibilità di fare punti”.

Foto: sito Lecce