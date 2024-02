Pongracic: “Dobbiamo dare tutti il 100%. Il Frosinone ha elementi pericolosi e sa giocare a calcio”

Il difensore del Lecce Marin Pongracic è intervenuto in conferenza stampa per commentare il prossimo match di campionato contro il Frosinone, in programma questa domenica al Benito Stirpe: Le sue risposte alle domande della stampa presente: “In questo periodo abbiamo giocato contro tante squadre forti, che occupavano la parte alta della classifica e non è stato certo facile fronteggiarle. Abbiamo però il nostro obiettivo e seguiamo tutti quanti il mister. Vogliamo vincere la prossima partita.”

Il ruolo di leader

“Sono un po’ più vecchio di molti altri ed ho un po’ di esperienza, quindi un po’ leader mi sento ma non è importante. Dobbiamo dare tutti il 100% e fare bene con compattezza. E’ questo il modo.”

La gara col Frosinone

“Ho visto parte del match con la Juventus. Loro sono giovani, pericolosi con giocatori potenti e non hanno paura di giocare. Possono essere pericolosi se glielo lasciamo fare. All’andata abbiamo visto che possiamo contenere questi giocatori offensivi. Dobbiamo essere compatti e uniti, insieme possiamo vincere la prima gara in trasferta della stagione.”

Foto: Twitter U.S. Lecce