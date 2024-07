Pongracic al Rennes: confermate le indiscrezioni da Lecce di due giorni fa

Marin Pongracic lascia il Lecce per andare al Rennes. Una svolta professionale per il difensore centrale croato con cittadinanza tedesca classe 1997, tra l’altro reduce da un gran campionato. Assolutamente confermate le indiscrezioni di Pianeta Lecce di due giorni fa (9 luglio) quando la trattativa con il Rennes veniva data in stato avanzato e anche sulla cifra c’era convergenza, visto che si parlava di cifra di 15 milioni. I soldi che incasserà il Lecce, in molti parleranno giustamente di plusvalenza ma si tratta di una grave perdita per il pacchetto arretrato.

Foto: sito ufficiale Lecce