Pongracic: “Abbiamo il coraggio necessario per affrontare il Milan. Gotti ha dato fiducia alla squadra”

Il Lecce sfiderà il Milan a San Siro nel prossimo turno di campionato. Il difensore dei salentini Marin Pongracic, intervistato dall’emittente pugliese TeleRama, ha parlato del confronto con la formazione rossonera che attende la squadra allenata da Luca Gotti. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mister ha ridato fiducia alla squadra, ci dice che siamo bravi, che possiamo giocare con tutti e che dobbiamo avere il coraggio e la personalità per fare le giocate giuste. Se non hai il coraggio non puoi vincere o giocare contro queste grandi squadre. Questo è importante anche per la prossima partita a Milano, è vero che sono bravi e forti ma anche noi possiamo essere forti così come abbiamo dimostrato ieri. Come affrontare i rossoneri? Non dobbiamo fare nulla di speciale ma tutti abbiamo dentro di noi il coraggio, dobbiamo solo attivarlo e il mister ha le chiavi per farlo”.

Foto: sito Lecce