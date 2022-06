Poluzzi: “Felice e orgoglioso del rinnovo con il Südtirol”

Giacomo Poluzzi, portiere del Südtirol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del “Corriere dell’Alto Adige”: “Sono felice e orgoglioso del rinnovo e della possibilità che mi è stata data di poter continuare la mia avventura in questo club dopo questa grande stagione: sono contento di potermi misurare in un campionato importante, che era il mio sogno. Ho toccato la serie B (nel 2017 con la Spal, ndr), ma non ho mai avuto la possibilità concreta di potermici misurare: questa volta è diverso, ci arrivo dalla porta principale“.

“Sappiamo che ci aspetterà un campionato impegnativo, in cui non basterà mettere sul campo quello che abbiamo messo quest’anno, ma bisognerà fare di più. Sono comunque consapevole delle opportunità e dei nuovi stimoli da cogliere nella prossima annata“.

Foto: logo Südtirol